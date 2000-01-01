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BHC
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Ім'я
BHC
Час випуску
--
Ціна випуску
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Макс. пропозиція
188,000,000,000
Циркуляційна пропозиція
--
Циркуляційна ринкова капіталізація
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