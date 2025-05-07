BFTOKEN

BOSS FIGHTERS ─ це динамічна багатокористувацька екшн-гра, що поєднує в собі доступність Web2 та володіння Web3. Один гравець керує гігантським Босом, а інші об'єднуються в команди як Бійці у веселих та хаотичних битвах.

Ім'яBFTOKEN

РейтингNo.2116

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)1.76%

Циркуляційна пропозиція31,867,859.583

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0.0318%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.08334376693291244,2025-05-07

Найнижча ціна0.02172896040732944,2025-05-25

Публічний блокчейнETH

ОписBOSS FIGHTERS ─ це динамічна багатокористувацька екшн-гра, що поєднує в собі доступність Web2 та володіння Web3. Один гравець керує гігантським Босом, а інші об'єднуються в команди як Бійці у веселих та хаотичних битвах.

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