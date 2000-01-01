BERRYETH

$BERRYETH — це криптовалюта, пов'язана з новою книгою Метта Ф'юрі «Strawberry in Bloom» (Полуниця у цвіту), у якій зображений жіночий персонаж Pepe. Монета має на меті просувати цього персонажа та залучити інтерес шанувальників.

Ім'яBERRYETH

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнETH

Опис$BERRYETH — це криптовалюта, пов'язана з новою книгою Метта Ф'юрі «Strawberry in Bloom» (Полуниця у цвіту), у якій зображений жіночий персонаж Pepe. Монета має на меті просувати цього персонажа та залучити інтерес шанувальників.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.