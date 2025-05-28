BEER2

Ви коли-небудь мріяли про кращу версію пива? Міцніше, пінніше, досконаліше. Скуштуйте BEER 2.0. Beer 2.0 — це не просто оновлення, це відданість цінностям нашої спільноти та спільне бачення децентралізованого, приємного та корисного досвіду.

Ім'яBEER2

РейтингNo.3341

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція888,888,871,749

Загальна пропозиція8,888,888,888,882

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.000059348719763822,2025-05-29

Найнижча ціна0.00002124900493636,2025-05-28

Публічний блокчейнSOL

ОписВи коли-небудь мріяли про кращу версію пива? Міцніше, пінніше, досконаліше. Скуштуйте BEER 2.0. Beer 2.0 — це не просто оновлення, це відданість цінностям нашої спільноти та спільне бачення децентралізованого, приємного та корисного досвіду.

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