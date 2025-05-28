BEER2

Ви коли-небудь мріяли про кращу версію пива? Міцніше, пінніше, досконаліше. Скуштуйте BEER 2.0. Beer 2.0 — це не просто оновлення, це відданість цінностям нашої спільноти та спільне бачення децентралізованого, приємного та корисного досвіду.

Ім'яBEER2

РейтингNo.3341

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція888,888,871,749

Загальна пропозиція8,888,888,888,882

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.000059348719763822,2025-05-29

Найнижча ціна0.00002124900493636,2025-05-28

Публічний блокчейнSOL

ОписВи коли-небудь мріяли про кращу версію пива? Міцніше, пінніше, досконаліше. Скуштуйте BEER 2.0. Beer 2.0 — це не просто оновлення, це відданість цінностям нашої спільноти та спільне бачення децентралізованого, приємного та корисного досвіду.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
Пошук
Обрані
BEER2/USDT
Beercoin 2
----
--
Макс 24г
--
Мін 24г
--
Обсяг за 24г (BEER2)
--
Сума за 24г (USDT)
--
Графік
Інформація
Книга ордерів
Угоди на ринку
Книга ордерів
Угоди на ринку
Книга ордерів
Угоди на ринку
Угоди на ринку
Спот
Відкриті ордери（0）
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
BEER2/USDT
Beercoin 2
--
--‎--
Макс 24г
--
Мін 24г
--
Обсяг за 24г (BEER2)
--
Сума за 24г (USDT)
--
Графік
Книга ордерів
Угоди на ринку
Інформація
Відкриті ордери（0）
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
network_iconМережева аномалія
Онлайн-служба підтримки клієнтів
Loading...