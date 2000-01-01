BDXN

Bondex створює професійну мережу нового покоління ончейн, яка зосереджена на талантах, репутації та економічних можливостях. Ця платформа має на меті змінити ландшафт професійного нетворкінгу, пропонуючи користувачам децентралізований простір для напрацювання перевірених репутацій та доступу до нових економічних можливостей.

Ім'яBDXN

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнETH

ОписBondex створює професійну мережу нового покоління ончейн, яка зосереджена на талантах, репутації та економічних можливостях. Ця платформа має на меті змінити ландшафт професійного нетворкінгу, пропонуючи користувачам децентралізований простір для напрацювання перевірених репутацій та доступу до нових економічних можливостей.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.