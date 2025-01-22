BCHEM

Зустрічайте майбутнє блокчейну в хімії. Трансформуйте хімічні дослідження за допомогою штучного інтелекту, цифрових технологій та автоматизації. Стимулюйте інновації в хімічній промисловості. Компанія Bitchemical Technologies з моменту свого заснування в 2020 році поєднує застосування технології блокчейн з хімічною промисловістю. З 2023 року ми розпочали роботу над створенням застосунків штучного інтелекту, технології майбутнього, для хімічної промисловості.

Ім'яBCHEM

РейтингNo.4804

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.012940842266744523,2025-01-22

Найнижча ціна0.000230504944635482,2025-05-25

Публічний блокчейнBSC

ОписЗустрічайте майбутнє блокчейну в хімії. Трансформуйте хімічні дослідження за допомогою штучного інтелекту, цифрових технологій та автоматизації. Стимулюйте інновації в хімічній промисловості. Компанія Bitchemical Technologies з моменту свого заснування в 2020 році поєднує застосування технології блокчейн з хімічною промисловістю. З 2023 року ми розпочали роботу над створенням застосунків штучного інтелекту, технології майбутнього, для хімічної промисловості.

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