BCHEM

Зустрічайте майбутнє блокчейну в хімії. Трансформуйте хімічні дослідження за допомогою штучного інтелекту, цифрових технологій та автоматизації. Стимулюйте інновації в хімічній промисловості. Компанія Bitchemical Technologies з моменту свого заснування в 2020 році поєднує застосування технології блокчейн з хімічною промисловістю. З 2023 року ми розпочали роботу над створенням застосунків штучного інтелекту, технології майбутнього, для хімічної промисловості.

Ім'яBCHEM

РейтингNo.4804

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.012940842266744523,2025-01-22

Найнижча ціна0.000230504944635482,2025-05-25

Публічний блокчейнBSC

ОписЗустрічайте майбутнє блокчейну в хімії. Трансформуйте хімічні дослідження за допомогою штучного інтелекту, цифрових технологій та автоматизації. Стимулюйте інновації в хімічній промисловості. Компанія Bitchemical Technologies з моменту свого заснування в 2020 році поєднує застосування технології блокчейн з хімічною промисловістю. З 2023 року ми розпочали роботу над створенням застосунків штучного інтелекту, технології майбутнього, для хімічної промисловості.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
BCHEM/USDT
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Макс 24г
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Обсяг за 24г (BCHEM)
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