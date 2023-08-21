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Block Beat Network
BBDC/USDT
0.00557
--
$
0.00
Макс 24г
0.00749
Мін 24г
0.00320
Обсяг 24г (BBDC)
196.28M
Сума за 24 г (USDT)
1.15M
Макс 24г
0.00749
Мін 24г
0.00320
Обсяг 24г (BBDC)
196.28M
Сума за 24 г (USDT)
1.15M
Графік K-Line
Інформація про токен
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Базова
TradingView
Глибина
BBDC
Block beats token commonly known as BBDC was created in 2023, based on Bitica Blockchain Smart Technology
Огляд
Ім'я
BBDC
Час випуску
--
Пов'язані посилання
White Paper
Офіційний веб-сайт
Block Explorer
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
36,000,000,000
Книга ордерів
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
Ціна(USDT)
(BBDC)
(USDT)
0.00557
≈
$
0.00
Угоди на ринку
Сума()
Ціна()
Сума
()
Час
Спотова
5X-X Ф'ючерси
ETF
Спотова
5X-X Ф'ючерси
ETF
Мейкер
0.00%
/ Тейкер
0.00%
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