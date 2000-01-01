BASEDD

$BASEDD — це токен, запущений @SolJakey та підтримуваний @SUPERBASEDD, що поєднує прямі трансляції з токеномікою творців. Користувачі можуть карбувати токени на pump.fun, вести прямі трансляції та змагатися на basedd.house за шанс заробити $BASEDD. @SUPERBASEDD — це унікальний проєкт на базі Solana, що поєднує публікації про криптовалюти, збір коштів за допомогою NFT та колекціонування цифрового мистецтва.

Ім'яBASEDD

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSOL

Опис$BASEDD — це токен, запущений @SolJakey та підтримуваний @SUPERBASEDD, що поєднує прямі трансляції з токеномікою творців. Користувачі можуть карбувати токени на pump.fun, вести прямі трансляції та змагатися на basedd.house за шанс заробити $BASEDD. @SUPERBASEDD — це унікальний проєкт на базі Solana, що поєднує публікації про криптовалюти, збір коштів за допомогою NFT та колекціонування цифрового мистецтва.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.