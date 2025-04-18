BANK

Lorenzo ─ це платформа управління активами інституційного рівня, яка випускає дохідні токени, підкріплені різноманітними базовими стратегіями, з двома флагманськими продуктами: рідкий стейкінговий токен BTC — stBTC, що працює на основі дохідності стейкінгу Babylon, та обгорнутий токен BTC — enzoBTC, що містить нативну дохідність Lorenzo та дохідність від фармінгу ліквідності ончейн.

Ім'яBANK

РейтингNo.731

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)9.73%

Циркуляційна пропозиція425,250,000

Максимальна пропозиція2,100,000,000

Загальна пропозиція425,250,000

Коефіцієнт циркуляції0.2025%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.09177061454901096,2025-05-23

Найнижча ціна0.018389388782512995,2025-04-18

Публічний блокчейнBSC

ОписLorenzo ─ це платформа управління активами інституційного рівня, яка випускає дохідні токени, підкріплені різноманітними базовими стратегіями, з двома флагманськими продуктами: рідкий стейкінговий токен BTC — stBTC, що працює на основі дохідності стейкінгу Babylon, та обгорнутий токен BTC — enzoBTC, що містить нативну дохідність Lorenzo та дохідність від фармінгу ліквідності ончейн.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
BANK/USDC
Lorenzo Protocol
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Макс 24г
--
Мін 24г
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Обсяг за 24г (BANK)
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Сума за 24г (USDC)
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Графік
Книга ордерів
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Інформація
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