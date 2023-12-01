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Bank BTC

BANKBTC/USDT
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Макс 24г
0.00
Мін 24г
0.00
Обсяг за 24г (BANKBTC)
0.00
Сума за 24г (USDT)
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Макс 24г
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0.00
Обсяг за 24г (BANKBTC)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Графік K-лінії
Інформація
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Базовий
TradingView
Глибина
BANKBTC
Огляд
Ім'я
BANKBTC
Час випуску
--
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
21,000,000
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