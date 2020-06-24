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BAL/ETH

balancer
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--
Макс 24г
0.000000
Мін 24г
0.000000
Обсяг за 24г (BAL)
0.00
Сума за 24г (ETH)
0.00
Макс 24г
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Мін 24г
0.000000
Обсяг за 24г (BAL)
0.00
Сума за 24г (ETH)
0.00
Графік K-лінії
Інформація
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Глибина
BAL
Огляд
Ім'я
BAL
Час випуску
2020-06-24 00:00:00
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
96,150,704
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Книга ордерів
Книга ордерів
0.000001

Ціна(
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BAL
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Угоди на ринку
Угоди на ринку
Сума(BAL)
Ціна(ETH)
Сума(BAL)
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