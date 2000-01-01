Ринки
Спот
В тренді
Ф'ючерси
M-Day - Ф'ючерси
Пошук
Обрані
BABYSHIB/USDT
BABYSHIB
--
--
--
Макс 24г
--
Мін 24г
--
Обсяг за 24г (BABYSHIB)
--
Сума за 24г (USDT)
--
Графік K-лінії
Інформація
Книга ордерів
Угоди на ринку
Угоди на ринку
Спот
Відкриті ордери (0)
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
BABYSHIB/USDT
BABYSHIB
--
--
--
Макс 24г
0
Мін 24г
0
Обсяг за 24г (BABYSHIB)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Макс 24г
0
Мін 24г
0
Обсяг за 24г (BABYSHIB)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Графік K-лінії
Інформація
Графік K-лінії
Інформація
Loading..
Базовий
TradingView
Глибина
BABYSHIB
Огляд
Ім'я
BABYSHIB
Час випуску
--
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
789,000,000,000,000,000
Циркуляційна пропозиція
--
Циркуляційна ринкова капіталізація
--
Пов'язані посилання
Офіційний вебсайт
Оглядач блокчейну
Книга ордерів
Книга ордерів
0.0000001
Ціна
(
USDT
)
(
BABYSHIB
)
(
USDT
)
0
<
$
0.01
Угоди на ринку
Угоди на ринку
Сума(BABYSHIB)
Ціна(USDT)
Сума
(BABYSHIB)
Час
Спот
5X-X Ф'ючерси
Спот
5X-X Ф'ючерси
Мейкер
--%
/ Тейкер
--%
Купити
Продати
Ліміт
Маркет
Переказ
Купити за допомогою
USD
Доступно
--
USDT
Ціна
USDT
Сума
BABYSHIB
Всього
USDT
TP
SL
Купити BABYSHIB
Доступно
--
BABYSHIB
Ціна
USDT
Сума
BABYSHIB
Всього
USDT
TP
SL
Продати BABYSHIB
Відкриті ордери
(0)
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
Відкриті ордери
(0)
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
Сховати інші пари
Торгова пара
Час
Тип
Сторона
Ціна
Кількість
Сума ордеру
TP/SL
Виконано
Умови тригеру
Скасувати все
Мережа нестабільна
Перемикати
Документація API
Документація API
Соцмережі
Надіслати запит
Надіслати запит
Онлайн-служба підтримки клієнтів
Онлайн-служба підтримки клієнтів
Loading...