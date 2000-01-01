AZEN

aZen пропонує потужний та масштабований обчислювальний рівень, призначений для підтримки штучного інтелекту, аналітики даних та застосунків Web2+Web3. Ця екосистема бездоганно поєднує штучний інтелект на рівні протоколів, апаратне забезпечення корпоративного класу та єдиний центр застосунків, об'єднуючи світи DePIN та DeFAI (децентралізовані фінанси + ШІ).

Ім'яAZEN

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0,00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0,00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція10.000.000.000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнARB

ОписaZen пропонує потужний та масштабований обчислювальний рівень, призначений для підтримки штучного інтелекту, аналітики даних та застосунків Web2+Web3. Ця екосистема бездоганно поєднує штучний інтелект на рівні протоколів, апаратне забезпечення корпоративного класу та єдиний центр застосунків, об'єднуючи світи DePIN та DeFAI (децентралізовані фінанси + ШІ).

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.