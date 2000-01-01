ASSDAQ

$ASSDAQ — це сатиричний мемкоїн, який висміює традиційні фінансові ринки й гордо називає себе «Найкращим активом у світі». Він призначений для відстеження найприбутковіших мемкоїнів.

Ім'яASSDAQ

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSOL

Опис$ASSDAQ — це сатиричний мемкоїн, який висміює традиційні фінансові ринки й гордо називає себе «Найкращим активом у світі». Він призначений для відстеження найприбутковіших мемкоїнів.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.