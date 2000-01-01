AQA

AQA — це екосистема Web3, призначена для інтеграції технології блокчейн із застосунками реального світу, створюючи безперебійну цифрову економіку. Як децентралізована платформа, побудована на Solana, AQA сприяє безпечним транзакціям, цифровій власності та інноваційним фінансовим рішенням за допомогою своєї основної інфраструктури, включаючи цифрове посвідчення громадянства AQA, SocialFi та механізми стимулювання на основі токенів.

Ім'яAQA

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція10,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSOL

ОписAQA — це екосистема Web3, призначена для інтеграції технології блокчейн із застосунками реального світу, створюючи безперебійну цифрову економіку. Як децентралізована платформа, побудована на Solana, AQA сприяє безпечним транзакціям, цифровій власності та інноваційним фінансовим рішенням за допомогою своєї основної інфраструктури, включаючи цифрове посвідчення громадянства AQA, SocialFi та механізми стимулювання на основі токенів.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.