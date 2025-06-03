ANTS

ANTS ─ перша у світі децентралізована спільнота мем-культури, що фокусується на цифрових людських системах зі штучним інтелектом та саморозвитку, побудована на основі мережі Solana (SOL).

Ім'яANTS

РейтингNo.5053

Ринкова капіталізація$0,00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0,00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0,00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція1 000 000 000

Загальна пропозиція1 000 000 000

Коефіцієнт циркуляції0%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.06162011831395366,2025-06-03

Найнижча ціна0.000054783723435736,2025-06-19

Публічний блокчейнSOL

ОписANTS ─ перша у світі децентралізована спільнота мем-культури, що фокусується на цифрових людських системах зі штучним інтелектом та саморозвитку, побудована на основі мережі Solana (SOL).

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.