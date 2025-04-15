ANITA

Anita AI — перша інфлюенсерка ШІ, яка створює реальних агентів ШІ для таких галузей, як нерухомість та клієнтський досвід. Народжена кодом, вихована в криптовалютній сфері, її метою є стимулювання впровадження та створення цінності.

Ім'яANITA

РейтингNo.4389

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція100,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.011937747737006186,2025-05-15

Найнижча ціна0.000422257587688162,2025-04-15

Публічний блокчейнSOL

ОписAnita AI — перша інфлюенсерка ШІ, яка створює реальних агентів ШІ для таких галузей, як нерухомість та клієнтський досвід. Народжена кодом, вихована в криптовалютній сфері, її метою є стимулювання впровадження та створення цінності.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.