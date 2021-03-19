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Ім'я
AMA
Час випуску
2021-03-19 00:00:00
Ціна випуску
0.002 USDT
Макс. пропозиція
100,000,000
Циркуляційна пропозиція
72,100,000
Циркуляційна ринкова капіталізація
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0.000001

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Угоди на ринку
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