ALCH

Alchemist AI — це платформа розробки без коду (NCDP), яка дозволяє користувачам створювати програмні застосунки за допомогою простого опису. Усуваючи потребу в досвіді кодування, наш ШІ дозволяє будь-кому, від початківців до професіоналів, створювати індивідуальні застосунки в реальному часі, починаючи від простих утиліт і до ігор.

Ім'яALCH

РейтингNo.322

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)3.85%

Циркуляційна пропозиція850,000,000

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0.85%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.23887932647501248,2025-01-02

Найнижча ціна0.014205920209852068,2025-02-25

Публічний блокчейнSOL

ОписAlchemist AI — це платформа розробки без коду (NCDP), яка дозволяє користувачам створювати програмні застосунки за допомогою простого опису. Усуваючи потребу в досвіді кодування, наш ШІ дозволяє будь-кому, від початківців до професіоналів, створювати індивідуальні застосунки в реальному часі, починаючи від простих утиліт і до ігор.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.