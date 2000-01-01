AIMMT

AIMMT — це наступна еволюція токенізації музики, яка забезпечує кероване штучним інтелектом кураторство списків відтворення, стейкінг і децентралізоване відкриття музики в екосистемі MeMusic. Розроблена як альтернатива Virtuals, платформа AIMMT дозволяє користувачам створювати агентів штучного інтелекту, які курують списки відтворення, взаємодіють зі спільнотами та запроваджують токенізовану систему голосування та стейкінгу для відкриття музики.

Ім'яAIMMT

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція10,000,000,000,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBSC

ОписAIMMT — це наступна еволюція токенізації музики, яка забезпечує кероване штучним інтелектом кураторство списків відтворення, стейкінг і децентралізоване відкриття музики в екосистемі MeMusic. Розроблена як альтернатива Virtuals, платформа AIMMT дозволяє користувачам створювати агентів штучного інтелекту, які курують списки відтворення, взаємодіють зі спільнотами та запроваджують токенізовану систему голосування та стейкінгу для відкриття музики.

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