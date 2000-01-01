AIBRAIN

MelosBoom is the leading AI + DeIOE Web3 music ecosystem, pioneering the ""Listen and Earn"" model while building a global network of real-time music data. The Melos Network is developing the Melos Data Lifecycle Network (MDLN), which leverages DePIN to enhance network and data security while reducing reliance on cloud computing. This fosters a decentralized global business ecosystem. The platform has attracted millions of users and thousands of music creators and is backed by leading organizations such as Binance Labs.

Ім'яAIBRAIN

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

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Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

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Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBSC

ОписMelosBoom is the leading AI + DeIOE Web3 music ecosystem, pioneering the ""Listen and Earn"" model while building a global network of real-time music data. The Melos Network is developing the Melos Data Lifecycle Network (MDLN), which leverages DePIN to enhance network and data security while reducing reliance on cloud computing. This fosters a decentralized global business ecosystem. The platform has attracted millions of users and thousands of music creators and is backed by leading organizations such as Binance Labs.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
AIBRAIN/USDT
MelosBoom
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Макс 24г
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Мін 24г
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Обсяг за 24г (AIBRAIN)
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Сума за 24г (USDT)
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Графік
Книга ордерів
Угоди на ринку
Інформація
Відкриті ордери（0）
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