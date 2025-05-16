AGT

Alaya AI ─ це децентралізована платформа штучного інтелекту нового покоління, яка дозволяє користувачам володіти, монетизувати та контролювати свої дані. Створена з урахуванням масштабованості та конфіденційності користувачів, Alaya має на меті трансформувати те, як дані живлять штучний інтелект у Web3.

Ім'яAGT

РейтингNo.579

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)1.50%

Циркуляційна пропозиція1,400,000,000

Максимальна пропозиція5,000,000,000

Загальна пропозиція5,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0.28%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.03495616103263304,2025-05-22

Найнижча ціна0.011722995293156556,2025-05-16

Публічний блокчейнBSC

ОписAlaya AI ─ це децентралізована платформа штучного інтелекту нового покоління, яка дозволяє користувачам володіти, монетизувати та контролювати свої дані. Створена з урахуванням масштабованості та конфіденційності користувачів, Alaya має на меті трансформувати те, як дані живлять штучний інтелект у Web3.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.