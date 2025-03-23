AGNT

Створюйте, володійте та монетизуйте своїх ШІ-агентів для ігор. iAgent дає змогу гравцям навчати власних агентів штучного інтелекту за відеозаписами ігрового процесу на основі технології Depin, що створює новий клас цифрових активів у блокчейні.

Ім'яAGNT

РейтингNo.4428

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.0204407079781192,2025-03-23

Найнижча ціна0.003210144566859042,2025-04-20

Публічний блокчейнBASE

ОписСтворюйте, володійте та монетизуйте своїх ШІ-агентів для ігор. iAgent дає змогу гравцям навчати власних агентів штучного інтелекту за відеозаписами ігрового процесу на основі технології Depin, що створює новий клас цифрових активів у блокчейні.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.