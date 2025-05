AERGO

Aergo minimizes costs, delays, and reliance of working with third-parties in business transactions. It also eliminates manual, error-prone processes and information redundancy. Built for businesses, partners, and developers alike, it uses the best practical and most secure blockchain technologies while leveraging your existing IT investments. Finally, you can make your data work for your business ecosystem.

Ім'яAERGO

РейтингNo.472

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)12.55%

Циркуляційна пропозиція479,999,995.7689212

Максимальна пропозиція500,000,000

Загальна пропозиція500,000,000

Коефіцієнт циркуляції0.9599%

Дата випуску2018-12-18 00:00:00

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.6970735396414783,2025-04-16

Найнижча ціна0.0161023174991,2020-03-13

Публічний блокчейнETH

ОписAergo minimizes costs, delays, and reliance of working with third-parties in business transactions. It also eliminates manual, error-prone processes and information redundancy. Built for businesses, partners, and developers alike, it uses the best practical and most secure blockchain technologies while leveraging your existing IT investments. Finally, you can make your data work for your business ecosystem.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.