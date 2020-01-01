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ADAX
ADAX/USDT
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Макс 24г
0.000000
Мін 24г
0.000000
Обсяг за 24г (ADAX)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Макс 24г
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Мін 24г
0.000000
Обсяг за 24г (ADAX)
0.00
Сума за 24г (USDT)
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Графік K-лінії
Інформація про токен
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ADAX
ADAX is an automated liquidity protocol facilitating trades within the Cardano ecosystem in a completely decentralized and non-custodial way.
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Ціна випуску
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Макс. пропозиція
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