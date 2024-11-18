AAX

Academic Labs – це екосистема EduFi, яка підвищує рівень персоналізації та відповідальності при обміні знаннями та навичками. Проєкт фокусується на використанні соціальних та ігрових елементів освіти для розширення можливостей учнів та викладачів та стимулювання спільного зростання.

Ім'яAAX

РейтингNo.3467

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція5,000,000,000

Загальна пропозиція4,999,999,882

Коефіцієнт циркуляції0%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.09776289048513827,2024-11-18

Найнижча ціна0.000377367916044577,2025-05-19

Публічний блокчейнSOL

ОписAcademic Labs – це екосистема EduFi, яка підвищує рівень персоналізації та відповідальності при обміні знаннями та навичками. Проєкт фокусується на використанні соціальних та ігрових елементів освіти для розширення можливостей учнів та викладачів та стимулювання спільного зростання.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.