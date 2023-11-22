2024PUMP

Команда 2024 PUMP святкує збудження і потенціал криптовалютного ринку. Наш мемкоїн було створено, щоб передати дух майбутньої "прокачки" та подарувати криптоспільноті цікавий і незабутній досвід від події халвінгу Bitcoin.

Ім'я2024PUMP

РейтингNo.3808

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція2,024,202,420,242,024

Загальна пропозиція2,024,202,420,242,024

Коефіцієнт циркуляції0%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.19216906373616904,2023-11-22

Найнижча ціна0.000000006011257052,2024-09-27

Публічний блокчейнBSC

ОписКоманда 2024 PUMP святкує збудження і потенціал криптовалютного ринку. Наш мемкоїн було створено, щоб передати дух майбутньої "прокачки" та подарувати криптоспільноті цікавий і незабутній досвід від події халвінгу Bitcoin.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.