Угода про надання послуг MEXC DEX+

Вступ A) Ця Угода про надання послуг DEX («Угода») є договором між вами («ви», «ваш» або «Користувач») і MEXC Global («ми», «наш», «нас» або «MEXC»). Угода встановлює умови та положення, які регулюють використання вами продукту DEX на MEXC (далі — «DEX») і пов'язаних з ним торгових послуг через mexc.com або будь-який з наших пов'язаних вебсайтів, інтерфейсів прикладного програмування або мобільних застосунків (далі разом — «Платформа»). B) Умови цієї Угоди доповнюють Угоду користувача, Політику конфіденційності, Попередження про ризики або будь-які інші угоди чи публікації, що стосуються продуктів MEXC DEX або пов’язаних торговельних послуг, які час від часу можуть публікуватися MEXC (разом «Юридичні документи»). Якщо умови цієї Угоди відрізняються від положень Юридичних документів, умови цієї Угоди мають переважну силу. Перш ніж використовувати наші продукти DEX і пов'язані з ними послуги, вам слід уважно прочитати цю Угоду та Юридичні документи. C) Використовуючи продукти DEX і пов’язані торговельні послуги MEXC («Послуга» або «Послуги»), вважається, що ви прочитали, погодилися та повністю зрозуміли умови цієї Угоди та умови, викладені в Юридичних документах (включно з будь-якими редакціями, які ми час від часу можемо публікувати). Якщо ви не згодні з будь-якими умовами, викладеними в цій Угоді чи Юридичних документах, радимо негайно припинити використання Послуг. Продовжуючи використання Послуг, ви беззастережно погоджуєтеся з положеннями та умовами, викладеними в цій Угоді та Юридичних документах. D) Зверніть увагу, що користувачі, які проживають у деяких юрисдикціях або регіонах, можуть не мати доступу до цієї послуги. До таких юрисдикцій та регіонів можуть належати Північна Корея, Куба, Судан, Сирія, Іран, материкова частина Китаю, Сінгапур, США, Велика Британія, Гонконг, території України, контрольовані Росією (наразі це Крим, Донецька та Луганська області) та Канада. Список цих країн та регіонів не є вичерпним і може бути змінений платформою MEXC без попереднього повідомлення.

Продукти та послуги MEXC DEX+ A) Послуги складаються з агрегаторів, які дозволяють вам обмінюватися певними цифровими активами через різноманітні блокчейн-мережі («Сторонні блокчейни»). Під час надання Послуг MEXC слугуватиме платформою для відображення інформації та агентом, який розміщуватиме ордери на продаж або купівлю («Ордер») після отримання від вас відповідних інструкцій. Однак MEXC не гарантує виконання зазначених ордерів і не гарантує, що будь-які такі ордери будуть розміщені вчасно B) Цифрові гаманці можуть мати різні децентралізовані характеристики технології блокчейн. Ці децентралізовані послуги відрізняються від банківських фінансових установ. Ви розумієте та приймаєте, що MEXC не несе відповідальності за зберігання вашого приватного ключа та seed-фрази. Ваш приватний ключ і мнемонічна фраза були довірені належним чином уповноваженому сторонньому постачальнику послуг. Крім того, ви погоджуєтесь і розумієте, що ви несете виключну відповідальність за збереження конфіденційності та безпеки свого акаунту MEXC і пароля, і ви несете відповідальність за всі дії, які проводяться у вашому акаунті MEXC (зокрема, розкриття інформації, оприлюднення інформації, клацання в Інтернеті для згоди з різними положеннями та умовами, оновлення угод або послуг купівлі онлайн тощо). Ви несете повну відповідальність за всі дії та заяви, зроблені з використанням ваших акаунтів і паролів. C) Ви можете прив'язати свій особистий цифровий гаманець для використання послуг MEXC DEX+. У таких випадках приватний ключ і мнемонічна фраза створюються і зберігаються виключно під вашу відповідальність. Ні MEXC, ні будь-які авторизовані сторонні постачальники послуг не мають доступу до вашого гаманця. Ви несете повну відповідальність за всі транзакції, пов'язані з вашим гаманцем, незалежно від вашого схвалення або авторизації. Ви берете на себе повну відповідальність за будь-які наслідки, що можуть виникнути у зв'язку з цим. D) Цифрові активи, які відображаються в рекомендованих лістингах наших Послуг, визначаються різними факторами, зокрема, їхнім рейтингом на визнаних галуззю платформах аналізу даних цифрових активів, як-от coingecko.com, показниками цифрових активів у Послугах і нашою політикою щодо рекомендованих лістингів. Ви розумієте та погоджуєтеся з тим, що ми не підтримуємо та не просуваємо будь-які цифрові активи через будь-який із рекомендованих лістингів. Ми маємо право додавати, змінювати, оновлювати або видаляти будь-які цифрові активи з будь-якого рекомендованого лістингу чи Послуг на власний розсуд. E) Ви погоджуєтеся використовувати Послуги лише в законних цілях і не використовувати Послуги як засіб, що не відповідає чинному законодавству. Ви також погоджуєтеся дотримуватися цієї Угоди, Умов надання послуг, усіх правил, умов і будь-яких інших повідомлень чи відповідних угод, які час від часу публікуються та оновлюються MEXC, включаючи оголошення, процедурні інструкції, попередження про ризики та інші правила й умови. F) Ви погоджуєтеся та приймаєте, що Послуга є ранньою версією продукту та ще не повністю перевірена. Ми не несемо відповідальності за будь-які збитки, які ви можете зазнати, а також не зобов'язані компенсувати чи відшкодувати будь-які цифрові активи, втрачені у зв'язку з використанням будь-яких таких прототипів продуктів або послуг.

Комісії та збори Під час доступу та користування Послугами з вас можуть стягуватися різні комісії за gas. Комісії за gas, згенеровані на будь-яких Сторонніх блокчейнах в межах Послуг, оплачуєте ви. B) Комісія за використання стороннього протоколу. Під час вашого доступу та користування Послугами можуть також стягуватися інші комісії за використання стороннього протоколу, зокрема, переказ цифрових активів. Ви несете одноосібну відповідальність за будь-яку та всі ці комісії за використання стороннього протоколу, які можуть виникнути. C) Комісія за послуги. Зауважте, що наразі MEXC не стягує жодної комісії («Комісії за послуги»), але ми залишаємо за собою право стягувати з вас Комісії за послуги в майбутньому. Ми можемо стягувати з вас певні Комісії за послуги. Комісія за послуги може становити відсоток від суми транзакції через Послуги. Ми будемо вираховувати відповідні Комісії за послуги зі суми вашої транзакції як оплату за використання вами Послуг. Будь-який графік Комісій за послуги час від часу публікується на нашій платформі, і ми залишаємо за собою право на власний розсуд оновлювати такий графік комісій, якщо такий є.

Відмова від відповідальності A) Послуги дозволяють торгувати дуже складними і волатильними фінансовими інструментами, і торгівля ними може наражати вас на ряд ризиків, зокрема ризики кібербезпеки і ризик збитків, тому ми рекомендуємо вам ознайомитися з усіма ризиками, пов'язаними з ними. Користуючись Послугами, передбачається, що ви усвідомлюєте всі ризики, пов'язані з ними. B) Ви розумієте та погоджуєтеся, що коли ви викупляєте або отримуєте доступ до своїх цифрових активів, час, який фактично потрібен для отримання цифрових активів у ваш цифровий гаманець, може відрізнятися, а цифрові активи, отримані та відображені у вашому цифровому гаманці, є остаточними. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки внаслідок вищезазначеного. C) Ви погоджуєтесь нести відповідальність за будь-які збитки, спричинені вашою власною провиною чи помилкою, зокрема: недотримання підказок під час транзакції, несвоєчасне проведення транзакцій за допомогою наших Послуг, забуття або витік налаштувань безпеки акаунту, зламані паролі, вторгнення або злом вашого комп'ютера іншими особами та/або введення неправильної адреси для переказу або отримання цифрових активів. D) Використовуючи сервіс через підключення гаманця, який не контролюється MEXC або її уповноваженими сторонніми постачальниками послуг, ви підтверджуєте та погоджуєтесь, що несете повну відповідальність за всі наслідки та зобов'язання, що виникають у результаті будь-яких транзакцій, здійснених з цього гаманця або пов’язаних із ним. Ні MEXC, ні її уповноважені сторонні постачальники послуг не несуть відповідальності за будь-які збитки, шкоду чи підозрілі транзакції, що виникають у зв'язку з цим. E) Ви розумієте та погоджуєтесь, що під час користування Послугами ви можете отримувати доступ і використовувати Сторонні блокчейни. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені використанням вами Сторонніх блокчейнів або доступом до них. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені вразливістю контрактів; випадки злому; призупинення, припинення або закриття діяльності; банкрутство; аномальне призупинення; або припинення операцій Сторонніх блокчейнів або інші потенційні ризики. Крім того, ви погоджуєтесь нести відповідальність за будь-які збитки, які ви можете зазнати внаслідок вищезазначених ризиків. Якщо ви зазнаєте будь-яких збитків у результаті вищезазначених ризиків, ви розумієте та погоджуєтесь, що будь-які цифрові активи, які можуть зберігатися у вашому цифровому гаманці, можуть бути втрачені назавжди. F) Послуга може також містити посилання або функціонал для доступу або використання сторонніх вебсайтів і застосунків третіх сторін ("Сторонні вебсайти"), або іншим чином відображати, включати або робити доступним контент, дані, інформацію, послуги, застосунки або матеріали третіх сторін ("Сторонні матеріали"). Будь-які посилання на Сторонні вебсайти в Послугах не означають, що MEXC схвалює будь-які продукти, послуги, інформацію та застереження, що містяться на них, і MEXC не гарантує точність інформації, що міститься на них. Коли ви переходите за посиланням або отримуєте доступ до Вебсайту або Застосунку третьої сторони, хоча ми можемо не попереджати вас про те, що ви покинули наші Послуги, ви підпадаєте під дію умов і положень (включаючи політику конфіденційності / повідомлення) іншого вебсайту або місця призначення. Такі Сторонні вебсайти, Сторонні застосунки та Сторонні матеріали не перебувають під контролем MEXC і можуть бути "відкритими" застосунками, щодо яких не передбачено механізмів захисту. MEXC не несе відповідальності за будь-які Сторонні вебсайти, Сторонні застосунки та Сторонні матеріали. MEXC надає посилання на ці Сторонні вебсайти й Сторонні застосунки тільки для зручності та не переглядає, не схвалює, не контролює, не підтверджує, не гарантує і не робить жодних заяв щодо Сторонніх вебсайтів або Сторонніх застосунків, продуктів, послуг, або пов'язаних з ними Сторонніх матеріалів. Ви використовуєте всі посилання на Сторонніх вебсайтах, у Сторонніх застосунках та Сторонніх матеріалах на власний ризик. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені використанням вами таких сторонніх продуктів і послуг на Сторонніх вебсайтах і в Сторонніх застосунках. MEXC та кожен Сторонній вебсайт і Сторонній застосунок є незалежними юридичними одиницями, і ця Угода не є жодною формою агентських, партнерських або кооперативних відносин між сторонами. MEXC та кожен Сторонній вебсайт і Сторонній застосунок несуть відповідальність за свої відповідні претензії, борги та спори, що виникають внаслідок виконання їхніх відповідних договорів та угод. G) Несправності Сторонніх блокчейнів. Ви розумієте та погоджуєтеся, що якщо MEXC або будь-який Сторонній блокчейн (блокчейни) не можуть функціонувати належним чином або Послуги перериваються внаслідок зазначених умов, і ви не можете використовувати Послуги або не можете виконувати дії або пов'язані операції чи транзакції, включаючи, без обмежень, збій, затримку, переривання, відсутність відповіді системи, затримку відповіді системи або будь-які інші аномальні та/або несподівані обставини, MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки. Ці обставини зокрема включають: Сторонній блокчейн призупиняє, припиняє роботу та/або припиняє свою діяльність, закриває та/або ненормально призупиняє чи закриває роботу Послуг;

Призупинення Послуги через технічне обслуговування, оголошене MEXC або Стороннім блокчейном;

Система не може передати дані;

Форс-мажорні обставини, які призводять до призупинення Стороннього блокчейну;

Перерви або затримки Послуги Стороннього блокчейну внаслідок злому, комп'ютерних вірусів, технічних налаштувань або збоїв, оновлень вебсайтів, банківських проблем, тимчасового закриття через законодавчі чи державні норми тощо;

Переривання або затримка Послуги Стороннього блокчейну, спричинені пошкодженням, дефектом або нездатністю його комп'ютерної системи нормально працювати;

Збитки, що виникають через технічні проблеми, які неможливо передбачити або вирішити за допомогою наявних технологій у галузі;

Збитки, яких ви або інші треті сторони зазнали внаслідок помилки або затримки з боку третьої сторони;

Збитки, яких ви або інші треті сторони зазнали внаслідок змін у законах, нормативних положеннях та/або урядових розпорядженнях;

Збитки, яких ви або треті сторони зазнали внаслідок форс-мажорних обставин, спричинених непередбачуваними, невідворотними та/або непереборними об'єктивними обставинами. Ви розумієте та погоджуєтесь, що вищезазначені причини можуть призвести до аномальних транзакцій, коливань цін, ринкових коливань, перебоїв на ринку та інших можливих нестандартних обставин. Ви також розумієте, що попередження про ризики, наведені в цьому документі, не є і не можуть бути всеосяжними або вичерпними. MEXC має право відмовити вам у виконанні ваших команд, виходячи з фактичних обставин. Крім того, ви розумієте і погоджуєтеся з тим, що MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникають в результаті або у зв'язку з будь-якими вищезазначеними обставинами. Особливе нагадування: користуючись нашими Послугами, ви погоджуєтеся самостійно керувати потенційними ризиками, оцінювати вартість і ризики інвестицій у цифрові активи та нести можливі фінансові ризики втрати всіх своїх інвестицій. Вважається, що ви погодилися взяти до уваги власні фінансові умови та толерантність до ризику перед проведенням будь-якої маржинальної торгівлі, і ви чітко усвідомлюєте ризики інвестицій у цифрові активи. Ви розумієте, що можете отримати прибуток або зазнати збитків, беручи участь у маржинальній торгівлі цифровими активами. Нагадування про ризики в цій Угоді не перераховує всі ризики, пов'язані з маржинальною торгівлею цифровими активами. Цим радимо вам чітко це розуміти, а також пам'ятати, що такі інвестиції можуть передбачати високі ризики, тому рекомендується здійснювати інвестиції з обережністю.

Жодних фінансових консультацій A) Ви визнаєте, що користуєтеся нашими Послугами на нашій Платформі цілком добровільно з урахуванням вашої власної фінансової ситуації та ваших знань про відповідні ризики, що жодним чином не пов'язано з нами чи будь-якою третьою стороною B) Усі операції, які ми проводимо для вас, виконуються на основі принципів «тільки виконання», «не рекомендовано» та «як є». Ви повинні покладатися на своє незалежне судження щодо своїх інвестицій і не маєте права просити нас надати вам будь-які інвестиційні консультації щодо будь-яких операцій. MEXC не надає і не зобов'язується надавати вам жодних інвестиційних порад.

Обмежена відповідальність A) MEXC не гарантує продуктивність Послуг, і ви несете відповідальність за проведення власної перевірки під час використання наших Послуг. Ви визнаєте і погоджуєтеся з тим, що збитки або відповідальність, викликані будь-якими ризиками, пов'язаними з використанням вами Послуг, несете виключно ви, і MEXC не несе ніякої відповідальності в цьому відношенні. Ви визнаєте, що можете понести збитки, беручи участь в торгівлі DEX, і погоджуєтеся нести будь-які та всі такі збитки самостійно. B) Ви визнаєте та погоджуєтеся з тим, що несете відповідальність за всі зобов'язання, збитки чи витрати будь-якого роду чи характеру, які можуть виникнути в результаті невиконання вами будь-яких своїх зобов'язань, а також у зв'язку з MEXC діє відповідно до ваших розпоряджень або у спосіб, дозволений цією Угодою, Угодою користувача та будь-якими іншими правилами чи угодами, що стосуються використання наших Послуг, які ми можемо час від часу публікувати. C) Ви погоджуєтеся і розумієте, що ми не несемо відповідальності за будь-які збитки або витрати, яких ви зазнали внаслідок неможливості здійснити транзакцію або будь-якої причини, що знаходиться поза нашим безпосереднім контролем і впливу якої ми не в змозі уникнути. D) Ви розумієте і погоджуєтеся, що загальна відповідальність MEXC не виходить за межі отримання Комісії за Послуги від вас.