Створіть картку всього за 3 кроки

Подати онлайн-заявку Щоб подати заявку на отримання MasterCard онлайн через вебсайт MEXC, вам потрібно пройти розширену KYC та надати паспорт і особисту фотографію.

Активувати онлайн Після схвалення заявки ви можете активувати свою MEXC MasterCard онлайн та поповнити баланс картки через свій акаунт на MEXC.