MEXC MasterCard
Давайте оформимо вашу MEXC MasterCard та поповнимо її баланс криптовалютою
Правила подачі заявки
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Глобальне споживання
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Використовуйте для онлайн-покупок по всьому світу
Поповнюйте свій криптовалютний баланс у будь-який час
Створіть картку всього за 3 кроки
Подати онлайн-заявку
Щоб подати заявку на отримання MasterCard онлайн через вебсайт MEXC, вам потрібно пройти розширену KYC та надати паспорт і особисту фотографію.
Активувати онлайн
Після схвалення заявки ви можете активувати свою MEXC MasterCard онлайн та поповнити баланс картки через свій акаунт на MEXC.
Картка готова
Вашу картку MEXC MasterCard активовано. Ви вже можете її використовувати.
Переваги
Простіше
Подайте заявку онлайн, попередній запис не потрібен.
Віртуальну картку можна використовувати відразу.
Безпечніше
3D Secure (3DS) гарантує безпеку ваших транзакцій.
Отримуйте сповіщення в режимі реального часу на свій смартфон про кожну транзакцію та завжди знайте про потік своїх коштів.
Зручніше
Ця картка підтримує онлайн-покупки по всьому світу через мережу MasterCard.