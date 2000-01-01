Програма партнерства з ліквідності MEXC
Станьте частиною світової мережі високоефективних P2P-трейдерів на MEXC
Ексклюзивна програма для проактивних P2P-трейдерів
Розміщуйте конкурентні оголошення, підтримуйте ліквідність ринків та розвивайте екосистему MEXC, щоб отримувати гарантовані щомісячні винагороди.
Розвивайте свій P2P-бізнес із нами
Отримуйте щомісячні винагороди до 1000 USDT за надання ліквідності на MEXC P2P
Переваги
Гарантовані щомісячні винагороди
Будьте активними, розміщуйте оголошення та забезпечуйте ліквідність за конкурентними цінами. Отримуйте фіксовані виплати в USDT щомісяця залежно від вашої продуктивності.
Покращена видимість
Отримуйте пріоритетне розміщення на P2P-ринку, щоб збільшити потік ордерів і розширити обсяги торгівлі.
Персоналізована підтримка акаунту
Отримуйте прямий доступ до регіонального представника MEXC для допомоги з реєстрацією, вирішення спорів та персоналізованого обслуговування.
Як отримувати дохід
Залишайтеся активними, підтримуйте конкурентоспроможність ваших оголошень і стабільну продуктивність, щоб отримувати вищі виплати.
Підвищуйте активність
Постійно залишайтеся онлайн, щоб збільшити охоплення оголошень та залученість.
Збільшуйте конкурентоспроможність ваших оголошень
Пропонуйте кращі ціни, щоб залучити більше покупців і стимулювати торгівлю.
Збільшуйте коефіцієнт виконання
Швидко реагуйте та забезпечуйте якісний сервіс для отримання довіри користувачів.
Що більше ви робите внесок, то більше заробляєте.
Ви можете заробляти до 1000 USDT на місяць, а остаточна сума винагороди залежить від ринку і може бути переглянута.
Хто може подати заявку?
Активний P2P-трейдер бажає отримувати стабільну щомісячну винагороду за розміщення регулярних оголошень
Мерчант на іншій біржі прагне до кращої видимості та заохочень
Індивідуальний трейдер готовий стати мейкером замість тейкера та почати заробляти на розміщенні оголошень
Партнер по зростанню ринку допомагаючи зі залученням користувачів та забезпеченням органічного обсягу торгівлі у нашій P2P-екосистемі.
Готові почати заробляти з MEXC?
Подайте заявку, щоб стати партнером з ліквідності
Як це працює?
Подати заявку
Заповніть заявку та додайте підтвердження торговельної активності як мерчанта на іншій платформі, включно з останнім обсягом торгівлі. Це допоможе нам оцінити ваш досвід і надійність.
Заявка на розгляді
Наша команда переглядає заявки щотижня. Через обмеження програми для кожного ринку приймається лише певна кількість мерчантів, щоб підтримувати стабільність винагород.
Прийняти та підключити
Заявки розглядаються щотижня. Щоб зберегти цілісність програми, участь може взяти лише певна кількість мерчантів з кожного регіону.
Почніть заробляти
Почніть регулярно розміщувати оголошення про продаж за конкурентними цінами, щоб залишатися учасником програми та отримувати щомісячну винагороду за ліквідність.
Ознайомтеся з Програмою партнерства з ліквідності MEXC
Якщо ви хочете дізнатися більше інформації, будь ласка, зв'яжіться безпосередньо з представником MEXC.
