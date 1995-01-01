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Завершити прив'язку картки
Користуючись послугами кредитної/дебетової картки, вам потрібно спершу прив’язати свою банківську картку, перш ніж здійснювати транзакції
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