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Як це працює?
  • Пройдіть розширену верифікацію KYC і додаткову верифікацію
    Вам потрібно пройти вищезазначені верифікації, щоб користуватися послугами дебетової/кредитної картки
    KYC
  • Завершити прив'язку картки
    Користуючись послугами кредитної/дебетової картки, вам потрібно спершу прив’язати свою банківську картку, перш ніж здійснювати транзакції
    Прив'язати
  • Розмістити ордер
    Отримуйте котирування із системи та слідкуйте за торговим процесом, щоб здійснити угоду
  • Угода виконана
    Вітаємо з успішною транзакцією. Тепер ви можете торгувати на ф'ючерсному ринку!
    Ф'ючерси
FAQ
Ліміт зняття коштів T+N
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