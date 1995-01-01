Як це працює? Пройдіть розширену верифікацію KYC і додаткову верифікацію Вам потрібно пройти вищезазначені верифікації, щоб користуватися послугами дебетової/кредитної картки KYC

Завершити прив'язку картки Користуючись послугами кредитної/дебетової картки, вам потрібно спершу прив’язати свою банківську картку, перш ніж здійснювати транзакції Прив'язати

Розмістити ордер Отримуйте котирування із системи та слідкуйте за торговим процесом, щоб здійснити угоду

Угода виконана Вітаємо з успішною транзакцією. Тепер ви можете торгувати на ф'ючерсному ринку! Ф'ючерси

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