Тип і токен
Тип
Перевірте, чи відповідаєте ви вимогам для публікації оголошень на купівлю.Почати верифікацію
Ціна та кількість
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Довідкова ціна MEXC
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Кількість та способи оплати
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Спосіб оплати
Спосіб оплати
Кількість способів оплати, які можна додати: 10.
Кількість способів оплати, які можна додати: 10.
Автовідповідь
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Умови мерчанта
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Заборонена поведінка: стягнення додаткових комісій або поширення зовнішніх вебсайтів чи месенджерів суворо заборонено. Будь-яке порушення може призвести до обмежень акаунту.
Вимоги до угоди
Занадто багато вимог до угоди обмежить охоплення вашого оголошення.
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Зареєстровано понад
дн. тому
Потрібне підтвердження за номером телефону