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Тип і токен
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Фіатна торгівля

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Ціна та кількість
Тип ціни

Ринкова довідкова ціна: -- --/undefined
Довідкова ціна книги ордерів MEXC: --/undefined

Плаваюча ціна = ринкова ціна × плаваюча ставка
Джерело даних про ринкові ціни: --
Ціна оголошення
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Ринкова орієнтовна ціна
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Довідкова ціна MEXC
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Кількість та способи оплати
Кількість
Орієнтовно: -- --
Фіатний баланс: 0.0Переказ
Ліміт на одну транзакцію
Одиниця:--
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Макс.--
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Спосіб оплати
Спосіб оплати
Кількість способів оплати, які можна додати: 10.
Додати
Кількість способів оплати, які можна додати: 10.
Термін оплати
15 хв.
Покупець повинен здійснити переказ протягом терміну оплати та клацнути [Переказ завершено, повідомити продавця] після завершення.
Якщо ліміт часу перевищено, угода буде скасована. Ви можете налаштувати ліміт часу для кожного способу оплати.
Автовідповідь
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Умови мерчанта
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Заборонена поведінка: стягнення додаткових комісій або поширення зовнішніх вебсайтів чи месенджерів суворо заборонено. Будь-яке порушення може призвести до обмежень акаунту.
Вимоги до угоди
Занадто багато вимог до угоди обмежить охоплення вашого оголошення.
Розширену верифікацію KYC пройдено
Зареєстровано понад
дн. тому
Потрібне підтвердження за номером телефону
Кількість завершених спотових угод: більше
Кількість завершених Р2Р-угод: більше
Кількість завершених P2P-угод: менше
Кількість ордерів, які може розмістити один користувач за цим оголошенням: до
Приватне оголошення
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