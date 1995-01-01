Термін оплати

15 хв.

Покупець повинен здійснити переказ протягом терміну оплати та клацнути [Переказ завершено, повідомити продавця] після завершення.

Якщо ліміт часу перевищено, угода буде скасована. Ви можете налаштувати ліміт часу для кожного способу оплати.