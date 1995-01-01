bannerЗавдання для нових користувачів P2P

Розблокуйте 20 USDT з легкістю

Подія закінчилась
Подія закінчилась
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Завдання з P2P-купівлі

3
USDT

Завершіть свою першу P2P-купівлю

Завершіть свою першу P2P-купівлю

Дотримуйтесь інструкцій і здійсніть першу P2P-купівлю на будь-яку суму, щоб отримати ф'ючерсний бонус у 3 USDT.

8
USDT

Накопичте 100 USDT у P2P-купівлі

Накопичте 100 USDT у P2P-купівлі

Накопичте мінімум 100 USDT в P2P-купівлі протягом 7 днів з моменту першої купівлі, щоб отримати ф'ючерсний бонус у 8 USDT.

Завдання з торгівлі

1
USDT

Завершіть свою першу спотову угоду

Завершіть свою першу спотову угоду

Завершіть спотову угоду на будь-яку суму, щоб отримати ф’ючерсний бонус в 1 USDT.

3
USDT

Завершіть першу ф'ючерсну угоду

Завершіть першу ф'ючерсну угоду

Завершіть ф'ючерсну угоду на будь-яку суму, щоб отримати ф'ючерсний бонус у 3 USDT.

Більше цікавих завдань

5
USDT

Запросіть друзів та розділіть винагороди

Запросіть друзів та розділіть винагороди

Запросіть друзів зареєструватися на MEXC. Якщо ваш друг накопичить 100 USDT в P2P-купівлі протягом 7 днів після реєстрації, ви й ваш друг отримаєте ф'ючерсний бонус у 5 USDT.

8,000
USDT

[Ексклюзив для нових користувачів] Розділіть 8000 USDT

[Ексклюзив для нових користувачів] Розділіть 8000 USDT

Нові користувачі мають шанс розділити призовий пул у розмірі 8000 USDT, щоб розпочати свою торгову подорож.

Правила проведення події

  1. Учасники повинні виконати завдання, натиснувши синю кнопку для кожного завдання. Користувачі можуть виконати завдання в будь-який час протягом періоду події для отримання винагород. Будь-який інший спосіб виконання завдання буде вважатися недійсним.
  2. До участі у події допускаються лише угоди, здійснені у RUB, VND, UAH, INR та MYR.
  3. Винагороди будуть розподілятися щотижня протягом 14 днів після виконання завдання. Користувачі можуть перевірити свої бонуси, увійшовши в систему та перейшовши до розділу [Гаманець] - [Ф'ючерсний рахунок] на вебсайті або [Гаманці] - [Ф'ючерси] в застосунку.
  4. Учасники повинні виконати принаймні одне [Завдання з торгівлі], щоб мати право на винагороду із [Завдання з купівлі криптовалюти на P2P].
  5. (1) Бонуси можна використовувати тільки для торгівлі ф'ючерсами. Прибуток, отриманий в результаті торгівлі з використанням бонусу, можна зняти, проте сам бонус, окремо, неможливо зняти.
  6. Бонус можна використовувати як маржу для торгівлі, а також для вирахування комісій за торгівлю або фінансування, а також для компенсації торгових збитків.
  7. Бонус дійсний максимум 30 днів. Будь-який невикористаний бонус буде автоматично анульовано після закінчення терміну дії. Будь ласка, зверніть увагу на потенційний ризик ліквідації, пов'язаний з цим.
  8. Всі учасники повинні неухильно дотримуватися умов надання послуг MEXC. MEXC залишає за собою право дискваліфікувати будь-яких учасників, які займаються незаконною або неправомірною діяльністю під час події, включаючи масову реєстрацію акаунтів, самоторгівлю або будь-яку іншу діяльність, пов'язану з незаконними, шахрайськими або шкідливими цілями.
  9. MEXC залишає за собою право тлумачення правил та умов, а також змінювати або скасовувати подію у будь-який час без попереднього повідомлення.