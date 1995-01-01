Дотримуйтесь інструкцій і здійсніть першу P2P-купівлю на будь-яку суму, щоб отримати ф'ючерсний бонус у 3 USDT.
Накопичте мінімум 100 USDT в P2P-купівлі протягом 7 днів з моменту першої купівлі, щоб отримати ф'ючерсний бонус у 8 USDT.
Завершіть спотову угоду на будь-яку суму, щоб отримати ф’ючерсний бонус в 1 USDT.
Завершіть ф'ючерсну угоду на будь-яку суму, щоб отримати ф'ючерсний бонус у 3 USDT.
Запросіть друзів зареєструватися на MEXC. Якщо ваш друг накопичить 100 USDT в P2P-купівлі протягом 7 днів після реєстрації, ви й ваш друг отримаєте ф'ючерсний бонус у 5 USDT.
Нові користувачі мають шанс розділити призовий пул у розмірі 8000 USDT, щоб розпочати свою торгову подорож.