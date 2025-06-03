Правила проведення події

1 . Ця подія відкрита лише для користувачів, які пройшли верифікацію KYC. Ви можете перевірити свій статус верифікації тут

2 . Ця подія відкрита лише для користувачів, які купують криптовалюту за JPY за допомогою кредитної/дебетової картки або банківського переказу.

3 . Нові користувачі — це ті, хто ніколи не здійснював депозит на MEXC. Здійсніть свою першу купівлю криптовалюти на суму не менше 100 USDT в еквіваленті, щоб отримати 10 USDT. Винагороди обмежені 400 користувачами в порядку черги.

4 . Щотижня користувачі будуть ранжовані за загальною сумою купівлі криптовалюти в JPY за допомогою кредитної/дебетової картки або банківського переказу, при цьому сума конвертується в еквівалент USDT. Топ-10 користувачів отримають кешбек-винагороди у такому розмірі: 1 місце — 300 USDT; 2–3 місце — по 150 USDT; 4–10 місце — по 50 USDT. У разі однакових сум купівлі рейтинг визначатиметься за кількістю транзакцій — користувачі з більшою кількістю транзакцій будуть вище у списку.

5 . Право на участь буде перевірятися після завершення події. Користувачі, які не відповідають вимогам щодо місцезнаходження, не зможуть отримати винагороди.

6 . MEXC буде ретельно перевіряти всіх користувачів. Будь-яке використання технічних методів, таких як скрипти, боти, повторювані дії або автоматизація для реєстрації акаунту або активності, призведе до негайної дискваліфікації. Це правило застосовується навіть якщо неналежні методи використовуються лише на певних етапах реєстрації або участі. Крім того, користувачі, які займаються оманливою SEO-діяльністю, особливо з ключовими словами, такими як "MEXC Buy," "MEXC Login," "MEXC Official," або "MEXC OTC," також будуть дискваліфіковані з події.

7 . Ці правила набудуть чинності з 0. MEXC залишає за собою право остаточного тлумачення цієї події та право вжити заходів проти користувачів та їхніх активів у разі зловмисної поведінки або зловживання платформою.

8 . Винагороди будуть розподілені протягом 7 робочих днів після завершення кожного циклу змагань і призначені на основі остаточних рейтингів.

9 . Усі учасники повинні суворо дотримуватися Умов обслуговування MEXC. MEXC залишає за собою право дискваліфікувати будь-якого користувача, який бере участь у шахрайській або зловмисній поведінці під час події, включаючи реєстрацію численних акаунтів або будь-яку іншу діяльність, пов'язану з незаконними або шахрайськими цілями.

10 . MEXC залишає за собою право на остаточне тлумачення цих умов. Зверніть увагу, що ці умови можуть бути переглянуті, або подію може бути скасовано без попереднього повідомлення. Слідкуйте за оновленнями цих умов та деталями події, щоб бути в курсі останніх подій.