Отримайте ф'ючерсну позицію еквівалентної вартості після здійснення депозиту
Кредитна/дебетова картка
Фіатний депозит
Банківський переказ
Отримайте ф’ючерсний бонус та відкрийте позицію
Після завершення оплати отримайте ф'ючерсний бонус та відкрийте позицію. Ви можете вибрати торгову пару і напрямок.
Правила проведення події
Правила розподілу винагород
• Підтримуються лише фіатні депозити, здійснені за допомогою кредитної/дебетової картки, банківського переказу або фіатного депозиту. Платежі через сторонні сервіси та внутрішні перекази не підтримуються.
• Винагороди будуть конвертовані в USDT на основі еквівалента вартості USDT на момент виконання ордера (а не на момент його розміщення).
• Розподіл винагород закінчується: ()
• Для участі у події мінімальна сума ордера повинна становити більше 100 USDT.
• Для отримання винагороди необхідно здійснити ф'ючерсний ордер хоча б на мінімальну суму. Якщо ця вимога не виконана, ви не отримаєте винагороди.
• Користувачі отримають бонус, що дорівнює 2% від депозиту (максимум 500 USDT), який автоматично відкриє позицію в режимі ізольованої маржі за ринковою ціною в одній з шести ф'ючерсних пар USDT-M.
• Користувачі з відкритими позиціями або відкритими ордерами за однаковою парою не мають права на отримання. Перевірте свій ф'ючерсний гаманець перед отриманням.
Правила використання ф'ючерсних позицій з аірдропу
1.Отримайте аірдроп ф'ючерсної позиції на сторінці події, а потім перейдіть на сторінку ф'ючерсної торгівлі, щоб одразу його переглянути.
2.Користувачі можуть додавати маржу до аірдропу позиції, щоб збільшити потенційний прибуток, встановлювати ордери TP/SL або закрити позицію. Після закриття, якщо аірдроп позиції приносить прибуток, реалізований PNL буде зарахований на ф'ючерсний рахунок користувача, а залишок маржі з аірдропу буде автоматично відкликано. Якщо аірдроп позиції зазнає збитків (без доданої маржі), максимальний збиток обмежується розміром позиції аірдропу. Для детальнішої інформації ознайомтеся з офіційними інструкціями./uk-UA/learn/article/usage-instructions-for-futures-bonus-position-airdrop-and-vouchers/2
Правила перевірки
1. Користувачі повинні здійснити депозит за допомогою власного платіжного способу. Якщо ви здійснюєте депозит банківським переказом, переконайтеся, що ви правильно ввели код переказу.
2. MEXC здійснює суворі процедури перевірки для всіх користувачів. Будь-яке використання технічних маніпуляцій, зокрема, електронні скрипти, боти, повторювані дії або автоматизація для реєстрацій акаунтів, призведе до негайної дискваліфікації. Ця політика застосовується неухильно, навіть якщо такі методи використовуються лише на певних етапах реєстрації або участі. Крім того, користувачі, які займаються оманливою SEO-діяльністю, особливо з ключовими словами, такими як "MEXC Buy," "MEXC Login," "MEXC Official," або "MEXC OTC," також будуть дискваліфіковані з події.
3. MEXC залишає за собою право остаточного тлумачення цієї події та вживати заходів проти зловмисних дій або зловживання платформою.
4. Усі учасники повинні суворо дотримуватися Умов надання послуг MEXC. MEXC залишає за собою право дискваліфікувати будь-якого користувача, який бере участь у шахрайській або зловмисній поведінці під час події, включаючи реєстрацію численних акаунтів або будь-яку іншу діяльність, пов'язану з незаконними або шахрайськими цілями.
5. MEXC залишає за собою право на остаточне тлумачення цих умов. Зверніть увагу, що ці умови можуть бути переглянуті, або подію може бути скасовано без попереднього повідомлення. Рекомендуємо слідкувати за останніми умовами проведення подій.
6. Ці умови є невід'ємною частиною Угоди користувача MEXC та Політики конфіденційності. У разі будь-якого конфлікту, перевага надається цим умовам.