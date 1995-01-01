Отримайте ф'ючерсну позицію еквівалентної вартості після здійснення депозиту
Кредитна/дебетова картка
Купуйте криптовалюти за допомогою Visa, Mastercard і банківського переказу
Фіатний депозит
Здійсніть депозит в EUR на свій акаунт через SEPA
Банківський переказ
Підтримує прямі банківські перекази через SEPA
Отримайте ф’ючерсний бонус та відкрийте позицію
Після завершення оплати отримайте ф'ючерсний бонус та відкрийте позицію. Ви можете вибрати торгову пару і напрямок.
Правила проведення події
Правила розподілу винагород
1. Регіони, які відповідають вимогам: Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Люксембург та Ліхтенштейн.
2. Ця подія стосується лише депозитів, здійснених за допомогою кредитної/дебетової картки, банківського переказу або фіатного депозиту (за винятком переказів через Legend Bank).
3. Винагороди будуть конвертовані в USDT на основі еквівалента вартості USDT на момент виконання ордера (а не на момент його розміщення).
4. Час закінчення розподілу винагород: ()
5. Для участі у події мінімальна сума ордера повинна становити більше 40 USDT.
6. Для отримання винагороди необхідно здійснити ф'ючерсний ордер хоча б на мінімальну суму. Якщо ця вимога не виконана, ви не отримаєте винагороди.
7. Після отримання аірдропу позиції ви отримаєте бонус, еквівалентний 1% від суми вашого депозиту. Цей бонус буде використано для автоматичного відкриття позиції в режимі ізольованої маржі за ринковою ціною за однією з п'яти вибраних торгових пар ф'ючерсів USDT-M. Позиція буде еквівалентна за вартістю вашому депозиту.
8. Ви не можете отримати цей аірдроп позиції, якщо у вас є наявні позиції або незавершені ордери за тією самою торговою парою. Будь ласка, перейдіть до свого ф'ючерсного рахунку, щоб перевірити наявність відкритих позицій або незавершених ордерів, перш ніж претендувати на отримання аірдропу.
Правила використання ф'ючерсного бонусу
1. Бонус можна використовувати тільки для торгівлі ф'ючерсами. Прибуток, отриманий в результаті торгівлі з використанням бонусу, можна зняти, проте сам бонус, окремо, знімати заборонено.
2. Бонус може бути використано як маржа, а також для вирахування комісій за торгівлю, збитків та комісії за фінансування.
3. Будь-які перекази активів з ф'ючерсного рахунку до повного використання бонусу призведуть до втрати залишку бонусу.
4. Бонус дійсний максимум 5 днів. Будь-який невикористаний бонус буде автоматично анульовано о 23:59:59 (UTC+8) через 5 днів. Зверніть увагу на потенційний ризик ліквідації, пов'язаний з цим.
Правила перевірки
1. Користувачі повинні здійснити депозит за допомогою власного платіжного способу. Якщо ви здійснюєте депозит банківським переказом, переконайтеся, що ви правильно ввели код переказу.
2. MEXC здійснює суворі процедури перевірки для всіх користувачів. Будь-яке використання технічних маніпуляцій, зокрема, електронні скрипти, боти, повторювані дії або автоматизація для реєстрацій акаунтів, призведе до негайної дискваліфікації. Ця політика застосовується неухильно, навіть якщо такі методи використовуються лише на певних етапах реєстрації або участі. Крім того, користувачі, які займаються оманливою SEO-діяльністю, особливо з ключовими словами, такими як "MEXC Buy," "MEXC Login," "MEXC Official," або "MEXC OTC," також будуть дискваліфіковані з події.
3. MEXC залишає за собою право остаточного тлумачення цієї події та вживати заходів проти зловмисних дій або зловживання платформою.
4. Усі учасники повинні суворо дотримуватися Умов надання послуг MEXC. MEXC залишає за собою право дискваліфікувати будь-якого користувача, який бере участь у шахрайській або зловмисній поведінці під час події, включаючи реєстрацію численних акаунтів або будь-яку іншу діяльність, пов'язану з незаконними або шахрайськими цілями.
5. MEXC залишає за собою право на остаточне тлумачення цих умов. Зверніть увагу, що ці умови можуть бути переглянуті, або подію може бути скасовано без попереднього повідомлення. Рекомендуємо слідкувати за останніми умовами проведення подій.
6. Ці умови є невід'ємною частиною Угоди користувача MEXC та Політики конфіденційності. У разі будь-якого конфлікту, перевага надається цим умовам.