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Виберіть спосіб покупки токенів NFT Art Finance (NFTART).

Натисніть посилання «Купити криптовалюту» у верхньому лівому кутку навігаційної панелі веб-сайту MEXC, яке покаже доступні методи у вашому регіоні.

Для більш плавної транзакції ви можете спочатку придбати стабільну монету, як-от USDT, а потім використовувати цю монету, щоб придбати NFT Art Finance (NFTART) на спотовому ринку.

А. Покупка кредитною/дебетовою карткою

Якщо ви новий користувач, це найпростіший варіант придбання NFT Art Finance (NFTART). MEXC підтримує як Visa, так і MasterCard.

B. P2P/OTC торгівля

Купуйте NFT Art Finance (NFTART) безпосередньо в інших користувачів за допомогою Р2Р на MEXC. Ми пропонуємо високоякісне обслуговування та підтримку по всьому світу. Усі замовлення та транзакції захищені умовним депонуванням і MEXC.

C. Міжнародний банківський переказ

Миттєво внесіть депозит у доларах США через SEPA та FPS без комісій і здійсніть спотову торгівлю, щоб придбати NFT Art Finance.

D. Сторонній платіж

MEXC надає численні платіжні сервіси, зокрема Simplex, Banxa, Mercurio тощо. Зробіть так, щоб ви отримували найкращу спотову торгівлю для купівлі NFT Art Finance.