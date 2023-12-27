Оновлення: 2023-12-27 20:22:29
Шукаєте, як купити криптовалюту? Не знаєте, як це зробити? Нічого страшного! MEXC пропонує широкий вибір методів. Ви можете легко купити Mobipad (MBP) за найнижчими комісіями та найвищим рівнем безпеки будь-де, де доступний MEXC. Дізнайтеся, як купити Mobipad (MBP) на біржі MEXC і в додатку MEXC.
Ваш акаунт MEXC - це найпростіший шлях до купівлі криптовалюти. Але перш ніж ви зможете купити Mobipad (MBP), вам потрібно буде відкрити акаунт і пройти KYC (підтвердити ідентифікацію).
Натисніть посилання «Купити криптовалюту» у верхньому лівому кутку навігаційної панелі вебсайту MEXC, яке покаже доступні методи у вашому регіоні.
Для більш плавної транзакції ви можете спочатку придбати стабільну монету, як-от USDT, а потім використовувати цю монету, щоб придбати Mobipad (MBP) на спотовому ринку.
Якщо ви новий користувач, це найпростіший варіант придбання Mobipad (MBP). MEXC підтримує як Visa, так і MasterCard.
Купуйте Mobipad (MBP) безпосередньо в інших користувачів за допомогою Р2Р на MEXC. Ми пропонуємо високоякісне обслуговування та підтримку по всьому світу. Усі замовлення та транзакції захищені умовним депонуванням і MEXC.
Миттєво внесіть депозит у USDT через SEPA без комісії та здійсніть спотову торгівлю, щоб придбати Mobipad.
MEXC надає численні платіжні сервіси, зокрема Simplex, Banxa, Mercurio тощо. Зробіть так, щоб ви отримували найкращу спотову торгівлю для купівлі Mobipad.
Тепер, коли ви купили свою криптовалюту, ви можете зберігати її у своєму гаманці акаунту MEXC або надіслати в інше місце через блокчейн. Ви також можете обмінюватися на інші криптовалюти або робити ставки на MEXC Earning Products для отримання пасивного доходу (MX Defi, Savings, Kickstarter).
Хочете стежити за цінами на монети? Відвідайте наші спотові ринки та додайте улюблені пари монет у закладки.
Торгувати криптовалютою, такою як Mobipad на MEXC легко та інтуїтивно зрозуміло. Мільйони користувачів криптовалюти довіряють нашій платформі. Вам потрібно виконати лише кілька кроків, щоб здійснити криптовалютну торгівлю. Просто перегляньте наш вичерпний відеопосібник про те, як торгувати MBP:
Швидко та безпечно купуйте криптовалюту на MEXC, наприклад Mobipad. Ви можете придбати криптовалюту за допомогою таких методів, як кредитна картка або інші способи оплати. Ви також можете торгувати різними криптовалютами на різних ринках, включаючи спотову торгівлю та деривативи, такі як безстрокові ф’ючерси.
Веб-версії та версії мобільного браузера, а також офіційні програми MEXC для iOS та Android готові до використання!
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Після того, як ви зареєструєтесь на MEXC і успішно придбаєте перші токени USDT або MBP, ви зможете почати торгувати деривативами, такими як ф’ючерси Mobipad, щоб отримати більший дохід.
Не знаєте, як почати торгувати деривативами? У MEXC Learn ви знайдете покрокові інструкції щодо того, як успішно здійснювати ф’ючерсні угоди.
Швидко та безпечно купуйте криптовалюту на MEXC, наприклад MBP. Ви можете купувати криптовалюти за допомогою таких методів, як кредитна картка, міжнародний банківський переказ (SWIFT), P2P-торгівля та сторонні платежі (Simplex, Banxa, Mercurio). Ви також можете торгувати різними криптовалютами на різних ринках, включаючи спотову торгівлю та деривативи, такі як безстрокові свопи.