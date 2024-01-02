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Виберіть спосіб покупки токенів Hooked Protocol (HOOK).

Натисніть посилання «Купити криптовалюту» у верхньому лівому кутку навігаційної панелі вебсайту MEXC, яке покаже доступні методи у вашому регіоні.

Для більш плавної транзакції ви можете спочатку придбати стабільну монету, як-от USDT, а потім використовувати цю монету, щоб придбати Hooked Protocol (HOOK) на спотовому ринку.

А. Покупка кредитною/дебетовою карткою

Якщо ви новий користувач, це найпростіший варіант придбання Hooked Protocol (HOOK). MEXC підтримує як Visa, так і MasterCard.

B. P2P/OTC торгівля

Купуйте Hooked Protocol (HOOK) безпосередньо в інших користувачів за допомогою Р2Р на MEXC. Ми пропонуємо високоякісне обслуговування та підтримку по всьому світу. Усі замовлення та транзакції захищені умовним депонуванням і MEXC.

C. Міжнародний банківський переказ

Миттєво внесіть депозит у USDT через SEPA без комісії та здійсніть спотову торгівлю, щоб придбати Hooked Protocol.

D. Сторонній платіж

MEXC надає численні платіжні сервіси, зокрема Simplex, Banxa, Mercurio тощо. Зробіть так, щоб ви отримували найкращу спотову торгівлю для купівлі Hooked Protocol.