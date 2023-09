Шукаєте, як купити криптовалюту? Не знаєте, як це зробити? Нічого страшного! MEXC пропонує широкий вибір методів. Ви можете легко купити FORTH Token (FORTH) за найнижчими комісіями та найвищим рівнем безпеки будь-де, де доступний MEXC. Дізнайтеся, як купити FORTH Token (FORTH) на біржі MEXC і в додатку MEXC.

1 Створіть безкоштовний акаунт на криптобіржі MEXC через веб-сайт або додаток, щоб купити монету FORTH Token. Ваш акаунт MEXC - це найпростіший шлях до купівлі криптовалюти. Але перш ніж ви зможете купити FORTH Token (FORTH), вам потрібно буде відкрити акаунт і пройти KYC (підтвердити ідентифікацію). Зареєструйтеся через MEXC App

Зареєструйтеся на веб-сайті MEXC, використовуючи електронну адресу

Зареєструйтеся на веб-сайті MEXC, використовуючи номер мобільного телефону

2 Виберіть спосіб покупки токенів FORTH Token (FORTH). Натисніть посилання «Купити криптовалюту» у верхньому лівому кутку навігаційної панелі веб-сайту MEXC, яке покаже доступні методи у вашому регіоні. Для більш плавної транзакції ви можете спочатку придбати стабільну монету, як-от USDT, а потім використовувати цю монету, щоб придбати FORTH Token (FORTH) на спотовому ринку. А. Покупка кредитною/дебетовою карткою Якщо ви новий користувач, це найпростіший варіант придбання FORTH Token (FORTH). MEXC підтримує як Visa, так і MasterCard. B. P2P/OTC торгівля Купуйте FORTH Token (FORTH) безпосередньо в інших користувачів за допомогою Р2Р на MEXC. Ми пропонуємо високоякісне обслуговування та підтримку по всьому світу. Усі замовлення та транзакції захищені умовним депонуванням і MEXC. C. Міжнародний банківський переказ Миттєво внесіть депозит у доларах США через SEPA та FPS без комісій і здійсніть спотову торгівлю, щоб придбати FORTH Token. D. Сторонній платіж MEXC надає численні платіжні сервіси, зокрема Simplex, Banxa, Mercurio тощо. Зробіть так, щоб ви отримували найкращу спотову торгівлю для купівлі FORTH Token.

3 Зберігайте або використовуйте свої FORTH Token (FORTH) на MEXC. Тепер, коли ви купили свою криптовалюту, ви можете зберігати її у своєму гаманці акаунту MEXC або надіслати в інше місце через блокчейн. Ви також можете обмінюватися на інші криптовалюти або робити ставки на MEXC Earning Products для отримання пасивного доходу (MX Defi, Savings, Kickstarter). Хочете стежити за цінами на монети? Відвідайте наші спотові ринки та додайте улюблені пари монет у закладки.