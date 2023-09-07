mexc
РинкиСпот
В тренді
Ф'ючерсиM-Day - Ф'ючерси

Почати торгівлю

Mobile
Відскануйте, щоб завантажити додаток MEXC для зручної торгівлі
Не можете завантажити?
Клієнт WindowsДокладніше
Як купити ELYSIA (EL) Посібник

Як купити ELYSIA (EL) Посібник

Оновлення: 2023-09-07 08:21:34

Шукаєте, як купити криптовалюту? Не знаєте, як це зробити? Нічого страшного! MEXC пропонує широкий вибір методів. Ви можете легко купити ELYSIA (EL) за найнижчими комісіями та найвищим рівнем безпеки будь-де, де доступний MEXC. Дізнайтеся, як купити ELYSIA (EL) на біржі MEXC і в додатку MEXC.

1

Створіть безкоштовний акаунт на криптобіржі MEXC через веб-сайт або додаток, щоб купити монету ELYSIA.

Ваш акаунт MEXC - це найпростіший шлях до купівлі криптовалюти. Але перш ніж ви зможете купити ELYSIA (EL), вам потрібно буде відкрити акаунт і пройти KYC (підтвердити ідентифікацію).

2

Виберіть спосіб покупки токенів ELYSIA (EL).

Натисніть посилання «Купити криптовалюту» у верхньому лівому кутку навігаційної панелі веб-сайту MEXC, яке покаже доступні методи у вашому регіоні.

Для більш плавної транзакції ви можете спочатку придбати стабільну монету, як-от USDT, а потім використовувати цю монету, щоб придбати {{vcoinNameFull}} ({{vcoinName}}) на спотовому ринку.

Для більш плавної транзакції ви можете спочатку придбати стабільну монету, як-от USDT, а потім використовувати цю монету, щоб придбати ELYSIA (EL) на спотовому ринку.

А.Покупка кредитною/дебетовою карткою

Якщо ви новий користувач, це найпростіший варіант придбання ELYSIA (EL). MEXC підтримує як Visa, так і MasterCard.

B.P2P/OTC торгівля

Купуйте ELYSIA (EL) безпосередньо в інших користувачів за допомогою Р2Р на MEXC. Ми пропонуємо високоякісне обслуговування та підтримку по всьому світу. Усі замовлення та транзакції захищені умовним депонуванням і MEXC.

C.Міжнародний банківський переказ

Миттєво внесіть депозит у доларах США через SEPA та FPS без комісій і здійсніть спотову торгівлю, щоб придбати ELYSIA.

D.Сторонній платіж

MEXC надає численні платіжні сервіси, зокрема Simplex, Banxa, Mercurio тощо. Зробіть так, щоб ви отримували найкращу спотову торгівлю для купівлі ELYSIA.

3

Зберігайте або використовуйте свої ELYSIA (EL) на MEXC.

Тепер, коли ви купили свою криптовалюту, ви можете зберігати її у своєму гаманці акаунту MEXC або надіслати в інше місце через блокчейн. Ви також можете обмінюватися на інші криптовалюти або робити ставки на MEXC Earning Products для отримання пасивного доходу (MX Defi, Savings, Kickstarter).

Для більш плавної транзакції ви можете спочатку придбати стабільну монету, як-от USDT, а потім використовувати цю монету, щоб придбати {{vcoinNameFull}} ({{vcoinName}}) на спотовому ринку.

Хочете стежити за цінами на монети? Відвідайте наші спотові ринки та додайте улюблені пари монет у закладки.

4

Торгуйте ELYSIA (EL) на MEXC.

Торгувати криптовалютою, такою як ELYSIA на MEXC легко та інтуїтивно зрозуміло. Мільйони користувачів криптовалюти довіряють нашій платформі. Вам потрібно виконати лише кілька кроків, щоб здійснити криптовалютну торгівлю. Просто перегляньте наш вичерпний відеопосібник про те, як торгувати EL:

Інформація про ELYSIA (EL).Інформація про ELYSIA (EL).

$ -- USD

Купуйте такі криптовалюти, як ELYSIA швидко та безпечно. На MEXC ви можете купувати криптовалюту за допомогою кредитної картки чи іншого способу оплати або торгувати між різними криптовалютами на різних ринках, включати спот і деривативи, такі як ф’ючерси, безстрокові свопи та опціони.

MEXC: ідеальне місце для торгівлі ELYSIA (EL)

ДОСТУПНО СКРІЗЬ

ДОСТУПНО СКРІЗЬ

Веб-версії та версії мобільного браузера, а також офіційні програми MEXC для iOS та Android готові до використання!

БЕЗПЕЧНА ТА НАДІЙНА ПЛАТФОРМА

БЕЗПЕЧНА ТА НАДІЙНА ПЛАТФОРМА

Наша провідна в галузі безпека та фінансова стабільність забезпечують безпеку вашої особи та коштів.

ШВИДКИЙ ЛІСТИНГ КРИПТОВАЛЮТ

ШВИДКИЙ ЛІСТИНГ КРИПТОВАЛЮТ

Ми ефективно запускаємо нові та якісні криптопроекти з хорошою ліквідністю.

ВЕЛИЧЕЗНА КІЛЬКІСТЬ КРИПТОВАЛЮТ

ВЕЛИЧЕЗНА КІЛЬКІСТЬ КРИПТОВАЛЮТ

Ми займаємо перше місце серед бірж першого рівня за кількістю криптовалют.

Різні способи торгівлі ELYSIA ф’ючерсами та маржею

Після того, як ви зареєструєтесь на MEXC і успішно придбаєте перші токени USDT або EL, ви зможете почати торгувати деривативами, такими як ф’ючерси ELYSIA, щоб отримати більший дохід.

Як легко розпочати торгівлю деривативами?

Не знаєте, як почати торгувати деривативами? У MEXC Learn ви знайдете покрокові інструкції щодо того, як успішно здійснювати ф’ючерсні операції.

Інформація

Купуйте криптовалюту, наприклад EL швидко та безпечно. На MEXC ви можете купувати криптовалюту за допомогою кредитної картки, глобального банківського переказу (SWIFT), P2P-торгівлі та сторонніх платежів (Simplex, Banxa, Mercurio) або торгувати між різними криптовалютами на різних ринках, включаючи спот і деривативи, такі як ф’ючерси, безстрокові свопи та опціони.

Про нас
Про нас
Угода користувача
Політика конфіденційності
Попередження про ризики
Навчання
Оголошення
Підтримка додатку
M-Ventures
MEXC Blog
Послуги
Купити крипто
Завантажити додаток
Комісії
VIP-послуги
Реферальна програма
Партнерська програма
Заявка на лістинг
Стати P2P-марчантом
Підтримка
Інституційні послуги
API
Верифікація MEXC
Запити правоохоронних органів
Як купити криптовалюту
Інформація про криптовалюту
Ціна криптовалюти
Зв'язатися з нами
Довідковий центр
Ділова співпраця
Інституціонали
Співпраця зі ЗМІ
Надіслати запит
Відгуки та пропозиції
Спільнота

© 2023 MEXC.COM