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Виберіть спосіб покупки токенів AWO (AWO).

Натисніть посилання «Купити криптовалюту» у верхньому лівому кутку навігаційної панелі веб-сайту MEXC, яке покаже доступні методи у вашому регіоні.

Для більш плавної транзакції ви можете спочатку придбати стабільну монету, як-от USDT, а потім використовувати цю монету, щоб придбати AWO (AWO) на спотовому ринку.

А. Покупка кредитною/дебетовою карткою

Якщо ви новий користувач, це найпростіший варіант придбання AWO (AWO). MEXC підтримує як Visa, так і MasterCard.

B. P2P/OTC торгівля

Купуйте AWO (AWO) безпосередньо в інших користувачів за допомогою Р2Р на MEXC. Ми пропонуємо високоякісне обслуговування та підтримку по всьому світу. Усі замовлення та транзакції захищені умовним депонуванням і MEXC.

C. Міжнародний банківський переказ

Миттєво внесіть депозит у доларах США через SEPA та FPS без комісій і здійсніть спотову торгівлю, щоб придбати AWO.

D. Сторонній платіж

MEXC надає численні платіжні сервіси, зокрема Simplex, Banxa, Mercurio тощо. Зробіть так, щоб ви отримували найкращу спотову торгівлю для купівлі AWO.