Oylama Kuralları:

1. Oy kullanmak için MX Token kullanılacaktır. Kullanıcılar oy verme süresi boyunca kaç kere isterlerse o kadar oy kullanabilirler. Kullanıcıların kullanabileceği oy sayısı konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur.

2. Oylamada kullanılan MX Tokenler, oylama veya yenileme süresinin sonuna kadar kilitlenecektir. Kullanıcılar kilitli tokenlerle alım satım yapamaz veya kilitli tokenleri transfer edemez fakat M-Day ve SpaceM etkinliklerine katılabilirler.

MEXC, oylamanın nihai yorumlama hakkını saklı tutar.