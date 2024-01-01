ZZ | ZZ Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ZZ Hızlı Proje Tanıtımı
ZigZag, ZK Rollups üzerine kurulu yerel, kullanımı kolay, güvenilir, tamamen güvenli ve düşük ücretli bir Merkezi Olmayan Borsadır.ZZ geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ZZ Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıZZ
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıZZ
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000