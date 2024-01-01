ZZ geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ZigZag, ZK Rollups üzerine kurulu yerel, kullanımı kolay, güvenilir, tamamen güvenli ve düşük ücretli bir Merkezi Olmayan Borsadır.