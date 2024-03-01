ZYN | ZYN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ZYN Hızlı Proje Tanıtımı
Zynecoin, Wethio blok zincirinin coinidir. İkincisi 4 yıl önce oluşturuldu, 157 merkeziyetsiz masternod barındırıyor. Dapps geliştirilmiştir; Wethio cüzdanı, Wethio taraması, Wethio istatistikleri, Wethio havuzu ve diğerlerinin yanı sıra ethereum ve binance zincirine köprüler.ZYN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ZYN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıZYN
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz100,150,000