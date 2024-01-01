Zuzalu Inu | ZUZALU Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Zuzalu Inu Hızlı Proje Tanıtımı
Zuzalu Inu is a memecoin on EthereumZuzalu Inu geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ZUZALU Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıZUZALU
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıZUZALU
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000