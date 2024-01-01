ZTX | ZTX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ZTX Hızlı Proje Tanıtımı
ZTX, Jump Crypto ve Asya'daki en büyük metaverse platformu olan ZEPETO tarafından desteklenen Web3 metaverse platformudur. ZTX, portal oyunları gibi çeşitli eklenti tekliflerine ek olarak avatarlar için sanal sosyal ağ mekanları sunmayı amaçlamaktadır.ZTX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıZTX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıZTX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000