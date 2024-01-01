ZTX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ZTX, Jump Crypto ve Asya'daki en büyük metaverse platformu olan ZEPETO tarafından desteklenen Web3 metaverse platformudur. ZTX, portal oyunları gibi çeşitli eklenti tekliflerine ek olarak avatarlar için sanal sosyal ağ mekanları sunmayı amaçlamaktadır.