ZTN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Zatin Coin, stabil coinler ve diğer varlıklar için dönüştürülebilen ve derin likidite sağlayan merkeziyetsiz bir borsa ve otomatik piyasa yapıcıdır.