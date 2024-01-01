ZTN | ZTN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ZTN Hızlı Proje Tanıtımı
Zatin Coin, stabil coinler ve diğer varlıklar için dönüştürülebilen ve derin likidite sağlayan merkeziyetsiz bir borsa ve otomatik piyasa yapıcıdır.ZTN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ZTN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıZTN
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıZTN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000