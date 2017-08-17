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0X, ERC20 belirteçleri gibi Ethereum varlıklarının güvenilir ve düşük sürtünmeli işlemlerini kolaylaştırmak için Ethereum üzerinde merkezi olmayan alışverişler için açık kaynaklı bir protokoldür. Protokol, merkezi olmayan uygulamalar (DApp'ler) ile işlem yetenekleri arasında birlikte çalışabilirliği kolaylaştırmak için açık standart ve ortak bir modül olarak hizmet etmek üzere tasarlanmıştır.