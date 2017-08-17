0x | ZRX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
0x Hızlı Proje Tanıtımı
0X, ERC20 belirteçleri gibi Ethereum varlıklarının güvenilir ve düşük sürtünmeli işlemlerini kolaylaştırmak için Ethereum üzerinde merkezi olmayan alışverişler için açık kaynaklı bir protokoldür. Protokol, merkezi olmayan uygulamalar (DApp'ler) ile işlem yetenekleri arasında birlikte çalışabilirliği kolaylaştırmak için açık standart ve ortak bir modül olarak hizmet etmek üzere tasarlanmıştır.0x geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ZRX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıZRX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı0X協議
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2017-08-17
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.05 USDT
Maksimum Arz1,000,000,000